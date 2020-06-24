Плавучий спа-центр в авангардном стиле построят в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Новый плавучий спа-центр в авангардном стиле появится в ходе благоустройства нового зеленого пространства столицы - набережной Марка Шагала в квартале "Зиларт". Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Проект благоустройства разработан Институтом Генплана Москвы и при участии архитектурного бюро Асадова (АБ ASADOV). Концепция отсылает к авангардному направлению в искусстве, одним из ярких представителей которого был Марк Шагал. Узнаваемые черты этого направления использованы при разработке как планировочных решений, так и отдельных малых архитектурных форм. Уверен, что плавучий спа-центр с открытыми бассейнами станет еще одной точкой притяжения набережной", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Помимо этого, в составе комплекса прибрежных сооружений построят три бассейна, парилку на 15 кв. м и зону отдыха с раздевалками и душевыми. Из соображений безопасности комплекс на воде будет огорожен по периметру.

Окончательная конструкция комплекса определится в ходе геологических исследований береговой полосы. Планируется, что спа-комплекс будет работать 12 часов в сутки и обслуживать от 15 до 20 человек за день.