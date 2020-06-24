Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменили в связи с парадом Победы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Движение наземного транспорта в центре Москвы 24 июня изменилось в связи с проведением парада Победы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С утра в связи с парадом в центре изменены многие маршруты наземного транспорта и работа некоторых остановок. А вечером на Воробьевых горах, в районе Солнцево и в Троицке тоже поменяются маршруты на время салюта. Более детально об изменениях можно посмотреть на сайте "Мосгортранса", - говорится в сообщении.

Ранее был ограничен проезд по Москворецкой набережной в Москве в связи с пропуском автобусов для парада Победы.