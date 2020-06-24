В Москве 24 тыс. человек не допущены к электронному голосованию по поправкам в конституцию

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Допуск к электронному голосованию по правкам к конституции РФ в Москве не получили около 24 тыс. человек. Об этом в среду в эфире радио "Эхо Москвы" рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Все выверки данных уже закончены. По итогу в Москве около 24 тыс. человек мы не допустили к электронному голосованию по правкам к Конституции РФ", - рассказал он. Ранее Костырко сообщил, что более 1 млн москвичей смогут принять участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции России, которое пройдет с 25 по 30 июня.

Центризбирком России 4 июня предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.