В Москве 17 июля откроется выставка фотографий столицы, сделанных во время пандемии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Выставка "Москва. Великая пустота" лауреата Пулитцеровской премии Сергея Пономарева, пройдет с 17 июля по 23 августа в Белом зале Музея Москвы. В экспозицию войдут фотографии, запечатлевшие столицу во время пандемии и режима самоизоляции, сообщает пресс-служба музея в среду.

"В момент, когда коронавирус и самоизоляция в стране и мире постепенно уходят в прошлое или становятся частью новой реальности, фотолетопись, созданная Сергеем Пономаревым из 45 черно-белых панорамных снимков Москвы, призвана запечатлеть в памяти современников и будущих поколений беспрецедентную для современного человека ситуацию. Автору удалось увидеть столицу, которую сами жители города практически никогда раньше не наблюдали, - без людей и машин. Главными героями изображений стали здания, памятники и линии дорожной сети", - говорится в сообщении.

Среди знаковых мест, которые можно будет увидеть на снимках, - Красная площадь, отель "Метрополь", "Зарядье" и Парк Горького, Новый Арбат и Пушкинская, а также ряд современных зданий, спроектированных всемирно известными архитекторами Хади Тегерани, Сергеем Чобаном, Сергеем Скуратовым и другими. "Для меня это действительно уникальный проект. За время своей карьеры я видел немало войн и конфликтов, а также стихийных бедствий и катаклизмов, но не ожидал, что буду снимать одно из величайших событий XXI века - пандемию коронавируса - у себя дома в Москве", - говорит Пономарев, чьи слова приводятся в сообщении.

Фотопроект будет сопровождаться рядом паблик-токов с экспертами в области архитектуры и фотографии. В дискуссиях примут участие главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, фотографы Игорь Мухин, Евгений Фельдман и другие эксперты. "Пандемия и самоизоляция 2020 года - интереснейшее время, которое нам только предстоит глубоко осмыслить. Осмыслить не только вирус и эти события, но и последствия, которые повлияют на нашу жизнь, и могут остаться с нами на довольно долгое время. Этот проект с фотографиями пустой Москвы можно назвать источником новой реальности. И посмотреть на эту выставку как на момент "ноль", точку отсчета", - отметил Кузнецов.

Сергей Пономарев получил известность за свои работы, освещающие конфликты на Ближнем Востоке. Работает с такими изданиями как New York Times, Сноб, Paris Match, Stern, Le Figaro Magazine. В 2016 стал частью команды фотографов New York Times, которые получили Пулитцеровскую премию за освещение кризиса беженцев в Европе. В 2017 году был награжден Золотой медалью Роберта Капы за освещение войны в Ираке. Трижды лауреат всемирного конкурса фотожурналистики World Press Photo.