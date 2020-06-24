Число нарушений правил парковки после снятия ограничений в Москве выросло в 4,5 раза

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Более 6,6 тыс. случаев неправильной парковки автомобилей выявили на улицах Москвы в июне. После снятия ограничений, ранее введенных из-за ситуации с коронавирусом, число нарушений правил парковки возросло в 4,5 раза, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"После отмены режима самоизоляции (с 9 июня) количество автомобилей в городе резко увеличилось. За прошедшие дни в июне инспекторы МАДИ зафиксировали в Москве 6,6 тыс. случаев парковки автомобилей под запрещающими знаками, тогда как за аналогичный период в мае зафиксировали 1,5 тыс. таких нарушений", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что парковать автомобиль можно только в разрешенных и на специально приспособленных для этого местах. Парковка автомобиля под запрещающими знаками, вблизи пешеходных переходов и на тротуарах создает не только заторы, но может привести к ДТП с пострадавшими. "Во избежание ДТП и заторов, просим автомобилистов неукоснительно выполнять требования дорожных знаков и разметки, а также следить за изменениями дорожного движения. Ознакомиться с планируемыми изменениями можно на сайте ГКУ "ЦОДД", - отметили в пресс-службе.