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Движение по улице Тверской до Пушкинской площади в Москве восстановлено

Ранее проезд был ограничен в связи с проведением парада Победы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Восстановлено движение в центре Москвы по улице Тверской до Пушкинской площади. Ранее проезд был ограничен в связи с проведением парада Победы, сообщил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей официальной странице в Twitter.

"Движение по ул. Тверская от Маяковской площади до Пушкинской площади открыто. От Пушкинской площади до Моховой ул. идет промывка, скоро тоже откроют", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент также восстановлено движение по Тверскому бульвару в направлении улицы Тверская.

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