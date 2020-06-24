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Пассажиропоток на МЦД в Москве восстановился на 57%

За две недели москвичи совершили более 3,49 млн поездок

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток с 9 по 22 июня на Московских центральных диаметрах /МЦД/ увеличился на 57%, относительно периода до начала пандемии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Пассажиропоток на МЦД постепенно возвращается к уровню конца февраля. За две недели пассажиры совершили более 3,49 млн поездок. Таким образом пассажиропоток восстановился на 57%, относительно периода до начала пандемии. Мы просим пассажиров пользоваться масками и перчатками при поездках в общественном транспорте и обрабатывать руки антисептиком из санитайзеров, установленных на станциях МЦД, для собственной безопасности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на МЦД проводится усиленная дезинфекция. Также 12 раз в день обрабатываются все элементы пассажирской инфраструктуры на станциях.

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