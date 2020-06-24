Трансляцию парада Победы в метро посмотрели около 118 тыс. человек

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Онлайн-трансляцию парада Победы в московском метро посмотрели около 118 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Сейчас более чем в 3,5 тыс. вагонов метро установлено свыше 15,4 тыс. экранов. И впервые мы организовали трансляцию парада Победы на медиафасаде Единого диспетчерского центра. Всего трансляцию парада посмотрели около 118 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, те горожане, кто пропустил утренний эфир с трансляцией парада Победы, могут увидеть повтор на экранах в вагонах метро и на медиафасаде единого диспетчерского центра в 16:00 и 20:00.