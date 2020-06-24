В РПЦ сообщили, что патриарх Кирилл присутствовал на параде Победы в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл присутствовал среди гостей парада Победы в Москве, сообщили ТАСС в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в среду.

"Святейший патриарх Кирилл принял участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предстоятель Русской православной церкви присутствовал среди гостей торжественного мероприятия наряду с другими гостями Парада, ветеранами Великой Отечественной войны, высшими должностными лицами, представителями традиционных религий России. Патриарх Кирилл продолжил традицию присутствия предстоятелей Русской церкви на парадах, посвященных Победе в Великой Отечественной: 75 лет назад, 24 июня 1945 года на параде Победы присутствовал патриарх Алексий I", - сообщил собеседник агентства.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда написал в своем канале в Telegram, что журналисты обратились к нему с вопросами, присутствовал ли патриарх на параде, так как его не показали в телевизионной трансляции с Красной площади. "С утра звонят журналисты, уточняющие, почему патриарха не было на параде. Друзья, святейший патриарх на параде был. И не мог не быть. Почему не было в трансляции - вопрос не к нам, мы трансляцией не занимались", - заявил он.

Среди гостей на параде также был президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, говорится в сообщении пресс-службы организации. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин также находился на трибунах Красной Площади, отметили в ДУМ РФ.