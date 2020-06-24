Московское метро подготовило подарки ветеранам и сувениры пассажирам в день парада Победы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Московский метрополитен поздравил пассажиров с 75-летием проведения в Москве парада Победы. На информационных стойках "Живое общение" для пассажиров были подготовлены тематические сувениры, а для московских ветеранов организовали доставку специальных подарочных наборов от имени метрополитена, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичной подземки.

"От лица Московского метрополитена мы выражаем нашу благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. В день [проведения] Парада Победы мы организовали для московских ветеранов доставку подарочных наборов совместно с движением "Волонтеры Победы", а также подготовили для пассажиров праздничные сувениры, тематические билеты "Единый" и установили "Стены памяти", которые расскажут о героях, приблизивших победу нашей Родины в Великой Отечественной войне", - сказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, чьи слова цитирует пресс-служба.

В среду на станциях "Курская" и "Маяковская" установили "Стены памяти". На них - имена 246 погибших во время Великой Отечественной войны, среди которых - работники метрополитена. В кассах и билетных автоматах метро появились тематические билеты "Единый" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, их общий тираж составил 400 тыс. экземпляров.

"Активные граждане присылали нам рассказы о своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. В тематическом поезде, который с февраля 2020 года курсирует на Кольцевой линии метро, размещены 60 рассказов с фотографиями. История каждой семьи является частью большой истории, истории целой страны, поэтому важно помнить о подвиге наших ветеранов, которые боролись не только за победу, но и за свободу, за настоящее и будущее каждого из нас", - привели в пресс-службе слова руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко.

Подарочные наборы от московского метро доставят ветеранам реестра Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", ветеранам Следственного комитета России и Московского метрополитена. На стойках "Живое общение" для пассажиров подготовили праздничные сувениры - георгиевские ленты, военные пилотки, нагрудные значки, открытки и экземпляры исторического номера газеты "Комсомольская правда" от 9 мая 1945 года, оповестившего советский народ о Победе.