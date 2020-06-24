Московский транспорт получил международную премию за работу во время ЧМ-2018

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Московский транспорт отмечен премией британского научного транспортного общества CIHT - Chartered Institution of Highways and Transportation за успешную реализацию транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Приятно получать признание даже спустя два года. Это показывает, что Московский транспорт действительно сделал огромную работу для того, чтобы спортсмены, болельщики и жители столицы во время чемпионата чувствовали себя комфортно, могли пользоваться столичным транспортом без ограничений, удобно и быстро добираться до стадионов и других мест города. Впервые при проведении чемпионата болельщикам, волонтерам, журналистам и т. д. был предоставлен бесплатный проезд в транспорте, включая городской общественный, пригородный и межгородской железнодорожный транспорт. Правом бесплатного проезда в Москве за время проведения чемпионата воспользовались 5 млн раз. Все удалось сделать безупречно только благодаря слаженной совместной работе", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что московский транспорт получил особое признание в премии британского научного транспортного общества CIHT. Жюри оценило проект столичного транспортного комплекса в номинации Transport Planning Award за успешную реализацию транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу.

CIHT - британское научное общество, занимающееся вопросами планирования, проектирования, строительства, обслуживания и эксплуатации наземных транспортных систем и инфраструктуры. Международная премия CIHT ежегодно вручается в Великобритании, особое признание получают самые масштабные и инновационные проекты. В этом году объявление лучших проектов прошло в онлайн-режиме.

Транспорт Москвы на ЧМ-2018

К чемпионату мира по футболу, который состоялся в 2018 году в Москве, на базе подведомственного департаменту транспорта НИИ "МосТрансПроект" был разработан масштабный план управления перевозками, который показал свою высокую эффективность, добавили в пресс-службе. В частности, для болельщиков в дни матчей работали бесплатные маршруты к стадионам и фан-зоне. Среднее время развоза болельщиков после матчей составило 70 минут, оно снизилось на 30% по сравнению с Кубком конфедераций. Два раза зрители покидали стадион "Лужники" за рекордные 55 минут.

"Реализация плана позволила грамотно распределить потоки таким образом, чтобы нагрузка была равномерной и люди пользовались всей транспортной системой в целом - метро, наземным транспортом, каршерингом и альтернативными видами транспорта. Это позволило обеспечить комфортные условия для передвижения гостей и участников чемпионата, что подтверждает тот факт, что уровень загруженности столичных дорог не превышал 5 баллов из 10", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в дни, когда матчи завершались в позднее время, для удобства болельщиков метрополитен, Московское центральное кольцо и наземный городской транспорт продлевал режим работы на два часа (до 03:00). В число основных мероприятий плана управления перевозками входили бесплатный проезд в общественном транспорте для болельщиков, изменения в схемах организации дорожного движения в местах проведения и просмотра матчей, а также изменение режима работы городского транспорта.

"Москва стала первым в мире городом, запустившим прямые трансляции матчей прямо в метро. Более 20 млн пассажиров посмотрели более 60 матчей в режиме реального времени. По итогам чемпионата президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории мероприятия", - заключили в пресс-службе.