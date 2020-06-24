В Москве откроют памятный знак в честь поэта Андрея Дементьева

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Церемония открытия памятного знака в честь поэта Андрея Дементьева состоится в Москве 26 июня. Автором скульптурной композиции выступил народный художник СССР, президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели, сообщает в среду пресс-служба РАХ.

"26 июня 2020 года на Кунцевском кладбище состоится открытие памятного знака на могиле члена Союза писателей СССР, лауреата Государственной премии СССР, почетного члена Российской академии художеств Андрея Дмитриевича Дементьева (1928-2018)", - говорится в сообщении.

"Андрей Дмитриевич был замечательным товарищем, с которым долгие годы мы шли вместе по жизни, он мог дать совет и поддержать в трудную минуту, умел искренне радоваться успехам друзей. Он обладал щедрым и ярким талантом, он умел разглядеть дарование и поддержать начинающих творцов. Его стихи, энтузиазм, энергия стали креативным началом для многих композиторов и певцов", - говорит Церетели, чьи слова приводят в пресс-службе.

"У Андрея Дмитриевича Дементьева сложились особенно тесные связи с Российской академией художеств. Одним из последних совместных проектов стал созданный поэтом у себя на родине в Твери "Дом поэзии Андрея Дементьева", рядом с которым был установлен первый в России памятник поэтам-шестидесятникам работы президента РАХ Зураба Церетели", - отмечают в академии художеств.

Андрей Дементьев - автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки, на его стихи также созданы десятки песен. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".