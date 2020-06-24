Вход и выход из метро около Воробьевых гор могут быть затруднены после салюта в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Вход пассажиров на станциях "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Спортивная", а также вход и выход на станции "Воробьевы горы" могут быть ограничены после завершения праздничного салюта в Москве. Об этом сообщается в среду в официальном Twitter столичной подземки.

"После завершения праздничного салюта возможны ситуативные ограничения входа пассажиров на станциях "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Спортивная", а также входа и выхода пассажиров на станции "Воробьевы горы", - значится в сообщении.

Салют в честь 75-летия парада Победы запустят 24 июня на Лужнецкой набережной. Пиротехническое шоу начнется в 23:00 и будет длиться 15 минут. Небо Москвы озарят около 10 тыс. вспышек. Будут использованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 мм. Шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны.