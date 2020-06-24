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Угроза взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалась ложной

Из здания на время проверки вывели 500 человек

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалось ложным. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Здание радиорынка проверено, никаких взрывных устройств не обнаружено. Угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

В среду в оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Митинского радиорынка на Пятницком шоссе, 18. Из здания на время проверки эвакуировали 500 человек.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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