Электробусы пустили по маршруту от набережной Москвы-реки к станции метро "Полежаевская"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Электробусы вышли на маршрут Т21, который связывает остановку "Берег Москвы-реки" и станцию метро "Полежаевская". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"С 23 июня на маршруте Т21 начали работать электробусы. Современный и экологичный транспорт курсирует от остановки "Берег Москвы-реки" до станции метро "Полежаевская", проезжая по Таманской улице мимо Серебряного бора через проспект Маршала Жукова и станцию МЦК Хорошево. На прошлой неделе электробусы вышли на маршрут №231 - от остановки "Беловежская улица" до станции метро "Филевский парк", - сообщается на сайте.

На данный момент электробусы обслуживают 29 маршрутов в центре, на севере, востоке, западе, северо-востоке и северо-западе Москвы. Впервые они появились в столице в 2018 году. Ныне по городу курсируют 380 электробусов, а до конца года их количество вырастет до 600.

"Электрический транспорт соответствует современным требованиям безопасности и экологичности. Он вмещает 85 пассажиров, имеет от 30 мест для сидения. Транспортом удобно пользоваться и маломобильным пассажирам, так как у него низкий уровень пола, есть пандусы и накопительные площадки. Электробусы оснащены спутниковой навигацией, системой климат-контроля. В салоне есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и информационные медиаэкраны", - сообщается на сайте.

Электробусы пополняют запас энергии за 6-10 минут с помощью ультрабыстрых зарядных станций на конечных остановках маршрутов, запас хода каждой машины составляет 40-50 км.