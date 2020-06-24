Салют в честь 75-летия Победы раскрасил небо Москвы в цвета российского триколора

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Фейерверки раскрасили московское небо в цвета российского триколора во время 15-минутного салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это был самый длительный салют в столице, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Вечернее небо столицы в течение 15 минут из 40 салютных установок украсило порядка 10 тыс. фейерверочных выстрелов. Из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны расчеты произвели 30 залпов. Расчеты салютных установок калибров от 105 до 310 мм на 14 минуте озарили ночное небо искристыми снопами белых, синих и красных расцветок", - сказали в пресс-службе.

В округе сообщили, что были выпущены фейерверки более 50 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили в диаметре 300 м.

"Накануне проведения салюта была смоделирована его мультимедийная схема, основу которой составили цвета российского флага. Рад, что все жители нашей страны смогли увидеть и оценить в прямой трансляции праздничный салют, особенностью которого стал триколор", - добавил командир салютного дивизиона полковник Вячеслав Парадников.

Дислоцированный в Москве отдельный гвардейский салютный дивизион имени Владимира Михалкина Западного военного округа - единственное подразделение российской армии, которое производит артиллерийские салюты в Дни воинской славы, на военных парадах и на церемонии инаугурации президента РФ.