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Переменная облачность и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 25 июня

Скорость северо-западного ветра составит 6-11 м/с

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 26-28 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от 23 до 28 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.

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