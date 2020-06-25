Переменная облачность и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 25 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 26-28 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от 23 до 28 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.