Общественный штаб в Москве выявил ложные сообщения о нарушениях до начала голосования

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Эксперты Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве зафиксировали ложные сообщения о якобы выявленных нарушениях, которые были опубликованы до начала голосования. Фейки были обнаружены при разборе сообщений, в том числе на "Карте нарушений" движения "Голос", сообщил ТАСС в четверг официальный представитель штаба Александр Асафов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о минимуме жалоб на нарушения при подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию. Она отметила, что обычно в комиссию приходят тысячи жалоб на нарушения, а в этом случае пришло около 70 сообщений.

"Общественный штаб анализирует всю поступающую информацию о нарушениях. В том числе ту, которая размещается на "Карте нарушений". Представители штаба выявили целый ряд однотипных сообщений, в которых рассказывалось о нарушениях, однако они оказались недостоверными. То есть кто-то целенаправленно пытается дискредитировать голосование", - сказал Асафов.

Он также отметил, что среди недостоверных оказались сообщения о принуждении к голосованию, о работе несанкционированных уличных участков, распространении агитации за принятие поправок, о снятии камер видеонаблюдения на одном из участков и размещении плаката о голосовании на автозаке.

О нарушениях

"Все эти выявленные сообщения не нашли подтверждения. Например, в одном из них указывается, что завуч одной из школ принуждала учителей голосовать, однако проверка показала, что в этой школе даже нет сотрудника с такой фамилией. В другом случае сообщение о принуждении, основанное на видеозаписи, показало, что данное видео является архивным и было взято из другого региона", - пояснил представитель общественного штаба.

Асафов добавил, что было получено несколько сообщений о голосовании в палатке в одном из СНТ и в столичном Метрогородке, которые были подкреплены фотографиями.

"Штаб провел проверку обоих сообщений. В первом случае сотрудники штаба обнаружили, что фотография взята из архивных новостей СМИ про выборы 2018 года, удалось даже найти активные ссылки тех новостей, перейдя по которым можно увидеть точно такую же фотографию. Во втором случае специалисты выезжали в Метрогородок, где якобы находилась палатка, но ничего там не обнаружили. В дальнейшем удалось установить, что сама фотография была сделана в 2010 году и относилась не к голосованию, а к другому мероприятию", - рассказал он.

По словам Асафова, еще одним показательным случаем стала публикация сообщений о том, что на одном из участков в школе сняли камеру видеонаблюдения. "Штаб проверил эту информацию, и выяснилось, что камера находится не на участке, а в холле школы. Камеры на самом участке [были] протестированы и начали работу сегодня, как и на всех московских участках. Более того, вся система видеонаблюдения полностью регламентирована, вплоть до конкретных мест, куда должна быть направлена камера", - подчеркнул Асафов.

Представитель штаба отметил, что все ложные сообщения строятся по похожей логике, а люди, которые распространяют фейки, используют похожую тактику. "Подбор архивных фотографий и видео, не относящихся к Москве, использование фотошопа, - на многих материалах это заметно невооруженным глазом, например, случай с сообщением одного из депутатов Московской городской думы, в котором указывалось, что на автозаке якобы разместили большой плакат с информацией о голосовании. Даже при обычном увеличении фотографии видно, что это скопировано с уличного информационного баннера, который довольно небрежно в фоторедакторе наложен на боковую часть автозака. Впоследствии, кстати, сообщение было удалено", - сказал собеседник агентства.

Асафов добавил, что еще одной неподтвержденной информацией оказались сообщения об организации уличных участков. По его словам, фотографии, которые используются для подтверждения, были взяты на выборах мэра Москвы, когда были организованы дачные участки.

"Карта нарушений"

Ранее глава ЦИК Памфилова отмечала, что на "Карте нарушений" в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы.

"Само движение "Голос" не занимается проверкой публикуемой информации (на "Карте нарушений"). Это значит, что любой желающий может разместить там что угодно. Целенаправленно, чтобы дискредитировать голосование, или ради шутки. Но Общественный штаб старается проверять всю публикуемую информацию", - пояснил Асафов, подчеркнув, что на ресурсе публикуется вся поступающая информация, в том числе непроверенная.

Также он отметил, что сообщений о нарушениях фиксируется все меньше, что является позитивной тенденцией. По его словам, ранее на "Карте нарушений" были данные о 1 тыс. сообщений с возможными нарушениями, сейчас их количество снизилось и составляет около 600. Представитель штаба добавил, что публикация ложных сообщений является старым приемом, который используется на любого рода выборах.

"К сожалению, это происходит всегда. И те, кто распространяют такие фейки, добиваются своего: люди верят в то, что выборы проходят с нарушениями. Не все люди привыкли перепроверять информацию или обращать внимание на детали, а создатели этих сообщений специально стараются подкреплять их фальшивыми фотографиями и видео, описывать детально и в стиле, который был бы присущ обычному гражданину", - заключил Асафов.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. Изначально общероссийское голосование было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование необходимо перенести.

ЦИК ранее утвердил новый порядок голосования по закону о поправках к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для Москвы и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.