Эксперты в Москве подтвердили ценность дома посольства Греции в Леонтьевском переулке

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты Мосгорнаследия подтвердили историческую и архитектурную ценность особняка XVIII-XIX веков, расположенного в Леонтьевском переулке в Москве. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Особняк в Леонтьевском переулке является памятником архитектуры федерального значения. Он представляет собой один из лучших образцов московской усадебной застройки начала XIX века. До наших дней хорошо сохранилась структура здания, включая капитальные стены и систему сводов второй половины XVIII века", - приводит портал слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

По его словам, все конструктивные элементы здания, композиционное решение, а также архитектурно-художественное оформление фасадов вошли в предмет охраны, поэтому все реставрационные работы в особняке будут проводиться с учетом этого. Фасады здания были выполнены в начале XIX века в стиле московского ампира по проекту архитектора Афанасия Григорьева.

В середине XVII века на месте особняка, где сейчас находится посольство Греции, располагалась городская усадьба известного дипломата, первого российского посла-резидента графа Петра Андреевича Толстого. С 1806 по 1809 год усадьбой владел князь Кирилл Александрович Багратион, дядя полководца и героя Отечественной войны 1812 года Петра Ивановича Багратиона.

В 1817 году главный дом отстроили при Екатерине Андреевне Волковой, дочери попечителя московского университета князя Андрея Петровича Оболенского. К 1823 году здание подверглось новой реконструкции, которой занимался Афанасий Григорьев. В 1880-х по проекту архитектора Александра Каминского были изменены интерьеры главного дома.