Власти Москвы в период пандемии направили более 28 млрд рублей на поддержку горожан

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более 7 млн горожан получили поддержку от властей Москвы на сумму свыше 28 млрд рублей во время пандемии коронавируса. Прямые выплаты из городского бюджета составили более 10 млрд рублей, сообщается в четверг на портале столичной мэрии.

"Во время пандемии коронавирусной инфекции 7,2 млн человек получили поддержку от города на сумму 28,2 млрд рублей. Более трети от всего объема помощи составили прямые выплаты гражданам из городского бюджета, этот показатель уже превысил 10 млрд рублей. Такую поддержку получили более 2 млн человек или 16% москвичей. В их числе жители в возрасте старше 65 лет и хронические больные, соблюдавшие режим самоизоляции, а также семьи, которые с начала этого года получают ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что еще 1,5 млн москвичей получили поддержку в натуральной форме. Из бюджета на это выделено 3,7 млрд рублей.

Вводя дополнительные меры поддержки, город сохранил все существующие льготы и соцвыплаты. В 2020 году на эти цели предусмотрено более 495 млрд рублей.

"Это единовременные и ежемесячные выплаты, бесплатное питание для детей в школах и детских садах, финансирование покупки школьной формы, льготные путевки на отдых и многое другое. Поддержку от города в различной форме получают более 4,5 млн москвичей - многодетные семьи, инвалиды, сироты, участники войн, ветераны, малообеспеченные семьи и другие категории социально незащищенных граждан. Кроме того, 52 категории москвичей имеют право на льготы и субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, на которые в этом году предусмотрено 47,4 млрд рублей. Все эти выплаты обязательно будут сохранены", - отметил заммэра.