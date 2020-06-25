Гранты за развитие "Московской электронной школы" выдали 1,5 тыс. учителей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Проект "Московская электронная школа" (МЭШ) реализуется в столице три года, за это время 1,5 тыс. педагогов стали обладателями почти 3 тыс. грантов правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ, сообщила в четверг заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Уже три года "Московской электронной школой" пользуются учителя, ученики и их родители. Год назад библиотека МЭШ стала доступна всему миру. Большой вклад в развитие проекта внесли московские педагоги - они загружают сценарии уроков, которыми могут воспользоваться их коллеги и обучающиеся, поэтому для учителей были учреждены гранты правительства Москвы. Уже 1,5 тыс. педагогов получили почти 2,9 тыс. грантов, и я уверена, что их количество будет расти", - сказала Ракова.

По ее словам, за три года существования проекта гранты правительства Москвы за вклад в развитие "Московской электронной школы" получили талантливые педагоги из 449 школ города. Юбилейным, полуторатысячным обладателем гранта стала учитель информатики школы №1399 Людмила Михеева. Ее блоком интерактивных сценариев уроков на тему "Текстовый редактор. Работа с графическими объектами" для девятого класса коллеги воспользовались более 3,2 тыс. раз. Размер вознаграждения получателю гранта составил 300 тыс. рублей.

"Московские учителя принимают активное участие в развитии проекта. Как говорят сами педагоги, им важно не столько денежное вознаграждение, сколько признание коллег. К тому же, работа над проектом дает уникальную возможность получить бесценный опыт, став разработчиком образовательного контента, доступного всем русскоговорящим пользователям мира", - добавила Ракова.

Заммэра пояснила, что библиотека "Московской электронной школы" - это сервис проекта, разработанный департаментом образования и науки совместно с департаментом информационных технологий. Сегодня библиотека насчитывает 45 тыс. сценариев уроков, свыше 110 тыс. образовательных интерактивных приложений, более 1,4 тыс. электронных учебных пособий и порядка 900 тыс. единиц фото- и видеоконтента, а также 348 учебников, 245 произведений художественной литературы, пять виртуальных лабораторий и большое количество тестовых заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ.

Также в мае прошлого года библиотека МЭШ стала доступна пользователям по всему миру. Учителя независимо от места проживания получили возможность не только использовать уже имеющиеся материалы, но и делиться своими наработками с педагогами из других городов и стран. Кроме того, любой пользователь может претендовать на московский грант за разработку качественного и востребованного контента для библиотеки "Московской электронной школы".