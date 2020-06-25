В парке "Зарядье" открылись флорариум, подземный музей и ледяная пещера

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Москвичи и гости столичного парка "Зарядье" с 25 июня смогут вновь посетить флорариум, подземный музей и ледяную пещеру. Сам парк начал принимать посетителей двумя днями ранее, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на портале мэрии.

"С 25 июня парк "Зарядье" начал открывать павильоны, которые не работали в период ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса. Москвичи снова смогут посещать флорариум, подземный музей и ледяную пещеру. Регулярная обработка помещений, бесконтактная покупка и проверка билетов, разметка позволят сделать посещение парка и павильонов комфортным. Организованы раздельные вход и выход в подземном музее и ледяной пещере, специальные однонаправленные маршруты исключают пересечение потоков и скопление людей. Попасть в павильоны можно по сеансам, при этом в оранжерее есть возможность индивидуального и семейного посещения", - приводятся в сообщении слова директора парка "Зарядье" Ивана Демидова.

В ледяной пещере одновременно могут находиться не более 17 человек. Сеанс длится порядка 10 минут. Между посещением групп предусмотрена санитарная обработка контактных поверхностей и холла. Вход с едой и напитками в павильон, где расположена инсталляция, запрещен. Флорариум работает с получасовыми перерывами для дезинфекции помещения. Эта процедура проводится не реже одного раза в два часа. Посетить оранжерею можно либо индивидуально, либо вместе с семьей (не более пяти человек в группе). Гостей флорариума также просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски, отмечается в сообщении.

До 28 июня можно попасть на бесплатную выставку "Лица войны" в подземном музее. Ее онлайн-открытие состоялось 9 мая, экспозиция посвящена 75-летию Победы. Посещение музея проходит по сеансам каждые 30 минут, его продолжительность не более 20 минут. Одновременно в музее могут находиться до 10 человек. Предлагается идти по специальному маршруту и соблюдать социальную дистанцию.

Чтобы гулять по парящему мосту для горожан было безопасно, художники нанесли цветную разметку: у входной группа и моста она стала оранжевой, на Патриаршем подворье - красной, у прудов - синей, зеленой - в лесной зоне, а ярко-голубой - у ледяной пещеры.

Лаборатории и кафе научно-познавательного центра "Заповедное посольство" пока не откроются. До полной отмены ограничительных мер в Москве массовые мероприятия в парке проводиться не будут.