В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Детеныш капуцина плаксы или цепкохвостых обезьян родился в Московском зоопарке. Сейчас в зоопарке девять капуцинов: самец и две самки, остальные - их детеныши, сообщает в четверг пресс-служба зоопарка.

"Обезьян капуцина плаксы называют так из-за специфического крика, похожего на плач ребенка. У них полухватательный хвост, которым они дополнительно придерживаются. Пол новорожденного детеныша пока не удается определить, так как заботливая мама - самка Нори - редко отпускает его от себя. Сейчас он еще питается грудным молоком и большую часть времени передвигается на маме", - говорится в сообщении.