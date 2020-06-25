В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Детеныш капуцина плаксы или цепкохвостых обезьян родился в Московском зоопарке. Сейчас в зоопарке девять капуцинов: самец и две самки, остальные - их детеныши, сообщает в четверг пресс-служба зоопарка.
"Обезьян капуцина плаксы называют так из-за специфического крика, похожего на плач ребенка. У них полухватательный хвост, которым они дополнительно придерживаются. Пол новорожденного детеныша пока не удается определить, так как заботливая мама - самка Нори - редко отпускает его от себя. Сейчас он еще питается грудным молоком и большую часть времени передвигается на маме", - говорится в сообщении.
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ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ КАПУЦИНОВ Друзья! У нас родился детеныш капуцина плаксы. Нет, нет, он не капризный и совсем не плачет. Приматов назвали так из-за специфического крика, похожего на плач ребёнка. Малыш капуцина родился в начале февраля. Сейчас он уже подрос, но по-прежнему питается грудным молоком и большую часть времени передвигается на маме. Пока пол не удается определить, так как заботливая мама – самка Нори – редко отпускает его от себя. Но когда малыш станет более самостоятельным, мы сможем установить пол детеныша и дать ему имя. ☝ До дерева подвезёте? Иногда малыш отбегает от матери, пробует взрослую еду, осматривает вольер и залезает на спину к братьям и сестрам. У капуцинов такое происходит часто. Братья и сестры ухаживают за младшими, а те используют их как средство передвижения. Большое семейство Сейчас у нас 9 капуцинов: самец и две самки, остальные – их детеныши. Наша мама – младшая самочка, она немного застенчивая. Старшая Смолли, несмотря на почтенный возраст (чуть больше 20 лет), диктует всему семейству свои правила. Ее детеныши тоже находятся на более высокой ступени обезьяньей иерархии: первые подходят к киперам и берут еду. Среди любимых лакомств – орехи, перепелиные яйца и саранча. Но кроме этого они едят фрукты и овощи, любят курицу. Отец – самец Матрос – глава семейства. 15 лет назад он родился у нас, но его семья не очень ладила с другой группой капуцинов, поэтому приматов перевезли в Екатеринбург. А через несколько лет Матрос к нам вернулся. Крылья, ноги…главное – хвост! Капуцины плаксы – цепкохвостые обезьяны, у них полухватательный хвост, которым они дополнительно придерживаются. Этот вид считается интеллектуально развитым: они используют предметы, чтобы расколоть или достать еду. Капуцин плакса включен в Международную красную книгу. Детеныши, которые рождаются у нас, отправляются в другие зоопарки. Это помогает сохранить редкий вид, численность которого в природе постоянно сокращается. Фото: Анна Орлова
Отец детеныша - самец Матрос - глава семейства. 15 лет назад он родился в Московском зоопарке, но его семья не очень ладила еще с одной группой капуцинов, поэтому приматов перевезли в зоопарк Екатеринбурга. А через несколько лет Матрос вернулся. Детеныши старшей самки Смолли находятся на более высокой ступени сложной обезьяньей иерархии: они первые подходят к киперам, первые берут еду. Среди любимых лакомств капуцинов - орехи, перепелиные яйца и саранча, отмечается в материале.
Этот вид обезьян считается интеллектуально развитым: они используют различные предметы для того, чтобы расколоть или достать еду. Капуцины включены в Международную Красную книгу. Рожденных в Московском зоопарке детенышей отправляют в другие зоопарки, помогая сохранить редкий вид, численность которого в природе постоянно сокращается.