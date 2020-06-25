Демонтаж фундаментов эскалаторов на станции столичного метро "Смоленская" выполнен на 50%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Фундаменты эскалаторов на станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена демонтировали почти на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Московского транспорта в четверг.

"На станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии продолжаются работы по реконструкции. В настоящее время почти на 50% завершен один из самых сложных этапов - демонтаж фундаментов эскалаторного комплекса. Всего будет снято почти 200 куб. м бетонных блоков", - сказали в пресс-служба.

Там пояснили, что фундамент представляет собой несущую конструкцию, которая расположена в машинном зале и по наклону эскалаторов. Его демонтаж необходим для установки новых машин.

Ранее на "Смоленской" были демонтированы три эскалатора. Демонтаж эскалаторного комплекса - это трудоемкий и многоэтапный процесс, так как комплекс состоит из множества деталей, а вес такой конструкции составляет более 300 т. Работы на станции не прекращались даже во время пандемии, чтобы открыть ее в срок.

"Параллельно идет разбор панелей свода наклонного тоннеля. После демонтажа фундаментов и конструкций свода предстоит полная замена инженерных коммуникаций, восстановление гидроизоляции, ремонт служебных помещений. В ходе реставрационных работ станции вернут исторический облик: будут отреставрированы решетки вентиляции, напольное покрытие, мозаичные панно на стенах, воссоздана уникальная первоначальная система освещения. Кассовая зона будет перенесена в центр аванзала, где она располагалась при открытии станции в 1953 году. При реконструкции касс отреставрируют историческую деревянную облицовку и резные детали", - заключили в пресс-службе.

Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года, поезда проезжают ее без остановки. Станция откроется в 2021 году. В это время пассажиры могут воспользоваться одноименной станцией Филевской линии, а также станциями "Кропоткинская" и "Парк культуры" Сокольнической линии, "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Арбатская" Филевской линии, "Киевская" Филевской, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.