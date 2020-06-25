Два новых тупиковых проезда появятся на юго-западе Москвы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Проект строительства проектируемого проезда № 3551а и участка улично-дорожной сети в районе Академический на юго-западе Москвы утвержден. Оба проезда будут служить для транспортного обслуживания прилегающих жилых домов, а также удобного подъезда к зданиям Гагаринского и Хамовнического судов, сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"Проект предусматривает строительство двух тупиковых проездов местного значения - проектируемого проезда № 3551а и участка улично-дорожной сети от Большой Черемушкинской улицы до корпуса 5 дома 2 по Большой Черемушкинской улице. При разработке проекта мы учли пожелания жителей района и исключили возможность транзитного движения транспорта мимо жилой застройки, а также запроектировали проезды максимально удаленно от жилых домов", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

В сообщении отмечается, что для удобства автомобилистов будут организованы два открытых паркинга: на пересечении с улицами Карьер и Большая Черемушкинская. А для безопасности пешеходов обустроены тротуары и наземные пешеходные переходы. Движение по новым проездам будет двустороннее, по одной полосе в каждом направлении. В рамках реализации проекта запланированы переустройство инженерных сетей и благоустройство территории.