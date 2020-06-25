Более 50 зарядных станций для электробусов появится в Москве в 2020 году

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более 50 новых зарядных станций для электробусов появится в Москве в 2020 году. Победителем конкурса на их поставку стала компания "Энергоцентр", сообщила в четверг пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В этом году в Москве появятся 53 новые зарядные станции для электробусов. Устройства предоставит компания "Энергоцентр", ставшая победителем конкурса поставщиков. Установить новые зарядки планируют на севере и северо-западе столицы", - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель гендиректора "Мосгортранса" Алексей Фомичев, сейчас более 380 электробусов курсируют на 29 городских маршрутах. "На конечных станциях маршрутов уже стоят 100 зарядок. Аккумулятор электробуса заряжается за 6-10 минут, одной полной зарядки хватает на 40-50 км. До конца 2020 года мы планируем провести еще один конкурс на закупку зарядных станций", - цитирует его пресс-служба.

В департаменте добавили, что электробус вмещает 85 человек и подходит для маломобильных пассажиров за счет низкого уровня пола, накопительной площадки и пандуса. Также электробусы оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салоне установлены медиаэкраны с маршрутной информацией и USB-слоты для зарядки мобильных устройств.