Бобры на природных территориях Москвы стали выходить из нор в дневные часы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Бобры на природных территориях "Долина реки Сетунь" в Москве стали выходить из нор в дневные часы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Бобр - сумеречное и ночное животное, поэтому увидеть его в дневное время непросто. Однако недавно в пойме реки Сетуни была замечена семья бобров. Несмотря на то, что эти животные очень осторожные, бобров удалось рассмотреть очень близко и даже снять короткий видеосюжет. Возможно, появление этих животных днем связано с уменьшением посещаемости природного заказника в период самоизоляции, что позволило бобрам "забыть" об осторожности", - говорится в сообщении.

По информации зоологов, бобры обычно селятся у небольших водоемов с глубокой и чистой водой. Они очень любят различные травянистые растения: кувшинки, ирисы, рогоз, тростник, но с большим удовольствием грызут кору и молодые ветки осины, ивы, березы, тополя. Когда деревьев на берегу реки почти не остается, они роют в глубину леса настоящие каналы и стараются содержать их в порядке.

"Речные бобры живут в природном заказнике "Долина реки Сетунь" более 10 лет. Семья бобров обитает более 10 лет и на особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево", в границах памятника природы "Долина реки Химки". Специалисты Мосприроды отмечают, что обитание на природных территориях бобров указывает на благоприятную экологическую обстановку в месте их проживания", - говорится в сообщении.