Информационный сайт об онлайн-голосовании не работал около 20 минут из-за высокой нагрузки

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Информационный сайт о дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ не работал в первые минуты после начала голосования из-за высокой нагрузки. При этом система онлайн-голосования работала и продолжает работать в штатном режиме, сообщил ТАСС в четверг руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"Информационный сайт об онлайн-голосовании 2020og.ru после непродолжительного сбоя восстановил работу и функционирует штатно. Предположительно, была пиковая нагрузка, много единовременных заходов на него, поэтому порядка 20 минут был недоступен. Сайт самой системы голосования - elec.2020og.ru - работал и работает стабильно, граждане голосуют", - сказал Массух.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.