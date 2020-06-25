Надземный переход длиной более 100 м появится на станции "Долгопрудная" МЦД-1 к концу года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Реконструкцию самого большого конкорса - надземного крытого перехода на остановочном пункте "Долгопрудная" линии МЦД-1, длина которого составит более 100 м, планируется завершить до конца 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"На остановочном пункте "Долгопрудная" МЦД-1 взамен существующих береговых платформ уже возведены две пассажирские платформы с навесами на всю длину для защиты от осадков, современной навигацией и освещением. Строители завершили монтаж трех металлических пролетных строений будущего конкорса, общая площадь которого составит около 2,9 тыс. кв. м, высота - 16 м, ширина - 55 м, а длина - 103 м. Завершить реконструкцию планируется до конца года", - говорится в сообщении.

Конкорс будет оснащен восьмью эскалаторами и четырьмя лифтами для удобства маломобильных пассажиров, они будут установлены на входных группах со стороны города, а также на спусках на платформы. Надземный мост выполнит, в том числе, и транзитную функцию, обеспечивая безопасный переход на границе Москвы и Московской области, где идет активное строительство жилья и увеличивается пассажиропоток, уточнила пресс-служба МЖД.