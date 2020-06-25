Данные электронной медицинской карты будут доступны для москвичей в мобильном приложении

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Данные электронной медицинской карты будут доступны для жителей Москвы в мобильном приложении с 26 июня. Горожане также смогут самостоятельно вносить в нее информацию о своем здоровье, сообщила в четверг заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С 14 января 2020 года мы открыли москвичам доступ к электронным медицинским картам на портале mos.ru. Всего создано более 10 млн электронных медкарт, при этом уже более 650 тыс. горожан оформили доступ к своим медицинским данным. И мы продолжаем расширять возможности этого сервиса: с завтрашнего дня мы запускаем мобильную версию электронной медицинской карты. Теперь полные сведения о состоянии здоровья не только хранятся в одном удобном месте, но и всегда будут под рукой", - рассказала вице-мэр.

В мобильной версии пользователи получат полный доступ к сведениям о своем здоровье. Все медицинские документы из электронной медкарты в мобильном приложении можно будет скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры. На смартфоне также доступна запись на прием к врачу - в приложении можно настроить уведомления о предстоящих посещениях врача или оповещения о записях. Это позволяет выбрать необходимого специалиста, а также удобную дату и время приема. Талон печатать не нужно - достаточно открыть запись в приложении.

Кроме того, сообщила Ракова, теперь с помощью медкарты можно следить за ключевыми показателями здоровья. С 26 июня появится возможность загружать данные о температуре тела и уровне кислорода, а с 29 июня - о пульсе, уровне сахара в крови и артериальном давлении. Для этого в медкарте, как в мобильном приложении, так и на mos.ru, запустился новый раздел - "Дневник здоровья". Пользователям, которые привыкли вести дневники здоровья в таких приложениях, как Apple Health и Google Fit, можно будет установить специальное приложение "ЕМИАС Коннект" и дать согласие на отправку желаемых сведений в электронную карту.

Самостоятельное внесение данных

"Обеспечить реальную полноту медицинских сведений невозможно без участия самого пациента в этом процессе. И теперь мы даем возможность вносить данные в медкарту самостоятельно - даем в руки пациенту инструмент заботы о своем здоровье. Теперь москвичи смогут подгружать данные о детских прививках, сделанных в федеральных и частных учреждениях. Также горожане могут внести информацию о семейном анамнезе. <...> Такая информация может пригодиться лечащему врачу для более точной постановки диагноза <...> Кроме того, благодаря "Дневнику здоровья" можно отслеживать динамику состояния", - сказала вице-мэр

Горожане теперь могут загружать в электронную медкарту на портале mos.ru различные медицинские документы - протокол осмотра врача, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписной эпикриз, рецепт, заключение врачебной комиссии. Можно самостоятельно добавить информацию о прививках, сделанных детям до 15 лет в частных и федеральных клиниках. Это можно сделать как на сайте, так и в мобильном приложении. Данные заполняются вручную. Потребуется прикрепить скан прививочного сертификата или медицинской справки о проведенной профилактической прививке.