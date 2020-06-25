Вейк-парк открыл сезон на ВДНХ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вейк-парк (DROP PARK VDNH) начал работу на ВДНХ на 2-м Каменском пруду, который располагается за павильоном № 27 "Физкультура и спорт". Вейкбординг сочетает в себе элементы акробатики, серфинга, водных лыж и рассчитан на взрослых и детей с семи лет с любым уровнем подготовки, сообщила в четверг пресс-служба ВДНХ.

"На ВДНХ вновь заработал вейк-парк за павильоном № 27 "Физкультура и спорт". В вейкбординге выделяют две дисциплины: первая - когда спортсмен едет за катером, держась за трос, вторая - на электротяге. Такой экологичный вид используют и на ВДНХ. Все лето там будет работать профессиональная команда инструкторов, которые обучат новичков азам акробатики, серфинга и водных лыж", - говорится в сообщении.

Специальная конструкция представляет собой реверсивную канатную дорогу Drop The System длиной 140 м, высота опор - 6 м. В августе 2019 года здесь прошли первые соревнования по вейкбордингу, приуроченные к юбилею Главной выставки страны. А всего тем летом в парке на вейкборде покаталось несколько тысяч человек, отметили в пресс-службе.

В связи с эпидемиологической ситуацией посещение парка доступно только по предварительной записи по телефону: +7(910)590-68-28, с 07:00 до 20:00 ежедневно. Цены на катание с прошлого сезона не изменились. Всем посетителям необходимо пользоваться антисептическими средствами и соблюдать социальную дистанцию.