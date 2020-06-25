Более 1,7 трлн рублей вложили в развитие Новой Москвы за восемь лет

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Всего за восемь лет в развитие Новой Москвы было вложено более 1,7 трлн рублей, до 2035 года всего планируется инвестировать около 7 трлн рублей. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"На сегодняшний день проинвестировано в Новую Москву 1,77 трлн рублей. Это очень высокая цифра. <...> Я напоминаю, что общий объем инвестирования в Новую Москву - около 7 трлн рублей до 2035 года. Практически четвертую часть мы проинвестировали за это время", - сказал Жидкин.

По его словам, к 2023 году планируется обеспечить объем инвестирования в ТиНАО в размере 2,5 трлн рублей, при этом показатель налоговых поступлений в бюджет Москвы может превысить 90 млрд рублей.

Согласно информации в материалах к пресс-конференции, прогнозируется также увеличение числа рабочих мест. Для этого планируется проводить всесторонний мониторинг инвестиций в коммерческую недвижимость для объективной оценки структуры мест приложения труда.

За последние восемь лет население ТиНАО выросло в 2,5 раза и превысило 573 тыс. человек.

Первого июля 2012 года к Москве были присоединены новые территории общей площадью 148 тыс. га в юго-западном направлении, ранее входившие в состав Московской области. Площадь Москвы выросла в 2,5 раза.