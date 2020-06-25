Три "Сада здоровья" создали в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. "Сады здоровья" создали на природных территориях в Москве. В них горожан и гости столицы смогут отдохнуть и позаниматься спортом, сообщили в четверг в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Сад здоровья и активного долголетия" расположился в Бирюлевском дендропарке, парк "Седьмое чувство" - в ландшафтном заказнике "Тропаревкий", "Садово-парковая территория" - в природном заказнике "Долина реки Сетунь".

"Главной целью "садов здоровья" является создание комфортной среды для активного и тихого отдыха. Любой посетитель может выбрать досуг на свой вкус - просто прогуляться и отдохнуть на скамейке в тени деревьев или провести время на спортивной площадке", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что для разных категорий посетителей в "садах здоровья" есть свои многофункциональные зоны. Этоместа для тихого отдыха с беседками, спортивные площадки для воркаута, детские площадки с современным оборудованием для игр. Также там оборудованы места для занятий дыхательной гимнастикой цигун, специальные площадки для проведения открытых уроков и мастер-классов.

"По всей благоустроенной площади созданы прогулочные маршруты, вдоль которых обустроены места для отдыха, установлены кормушки для птиц. Скамейки расположены в специальных карманах, рядом с ними предусмотрено место для парковки коляски", - пояснил Бирюков.

В "садах здоровья" высажены фитонцидные деревья и кустарники, а также пряно-ароматические травы.