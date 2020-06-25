В Москве начался прием заявок на первую литературную премию имени Корнея Чуковского

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс первой литературной премии имени Корнея Чуковского, учрежденной столичными властями для детских авторов, начался в четверг в Москве. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Сегодня начинается прием заявок на премию правительства Москвы имени Корнея Чуковского. Сейчас тоже есть авторы, которые работают в жанре детской книги. И важно, что теперь мы можем отмечать тех, кто посветил себя написанию книг в данном жанре", - сказал Кибовский.

Всего на премии будет семь номинаций. Предстоит выбрать лучшие произведения, лучшие поэтические сборники и лучший перевод произведения на русский язык для детей до 7 и до 12 лет. Отдельно будет отмечено и лучшее произведение для детей по мнению читателей. Победитель каждой номинации получит денежную премию в размере 1 млн рублей.

"Мы рассчитываем на то, что эта премия должна стать одним из программных событий детской литературы. В комиссии, которая будет отбирать победителей, нет чиновников. Для этого мы пригласили авторов и специалистов в области литературы", - сказал Кибовский.

Подведение итогов и награждение победителей запланированы на ноябрь 2020 года. К участию в конкурсе принимаются произведения, впервые опубликованные на русском языке в год, предшествующий году проведения конкурса, либо в текущем году, но не позднее даты объявления срока подачи заявок.