Еще не менее 25 станций метро планируют построить в Новой Москве до 2035 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты планируют до 2035 года построить в Новой Москве еще не менее 25 новых станций метро, всего в его развитие было вложено 100 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"В Новой Москве уже построено восемь станций метро. Если учитывать генеральный план по развитию территорий до 2035 года, планируется построить еще не менее 25 станций метро, а также 72 км линий метро", - сказал Жидкин.

Он отметил, что эти линии имеют высокую протяженность, поэтому нужно будет построить дополнительные электродепо. Планируется построить четыре таких объекта до 2035 года. На сегодняшний день в строительство метро инвестировали более 100 млрд рублей.

По словам руководителя департамента, также на сегодняшний день в Новой Москве построено уже 211 км магистральных дорог. В стадии строительства находятся 127 км дорог.

Первого июля 2012 года к Москве были присоединены новые территории общей площадью 148 тыс. га в юго-западном направлении, ранее входившие в состав Московской области. Площадь Москвы выросла в 2,5 раза.