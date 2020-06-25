Комплексную реконструкцию проведут на станции метро "Каховская"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Комплексная реконструкция ждет станцию Московского метрополитена "Каховская", после чего ее откроют в составе Большой кольцевой линии в 2021 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"Технически станция сильно устарела, и проект реконструкции подразумевает, прежде всего, ее комплексное переоснащение в плане инженерных систем, освещения, перепланировки служебно-бытовых помещений в связи с обновлением мощностей. В частности, будут установлены современные турникеты, автоматы по продаже билетов, запроектирован современный кассовый блок", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Проект реконструкции разработан компанией "Метрогипротранс". Масштабный ремонт ждет северный и южный вестибюли, а также четыре наземных павильона. Станция будет приспособлена для передвижения маломобильных категорий граждан.

"Что касается дизайна станции, то он не претерпит изменений, речь идет лишь о замене устаревших облицовочных материалов на новые. Литые настенные панно на тему эпизодов гражданской войны также сохранятся. <...> Станцию "Каховская" планируем открыть после реконструкции в 2021 году в составе южного участка Большой кольцевой линии", - уточнил Кузнецов.

По данным пресс-службы, станцию "Каховская" открыли в 1969 году. "Несмотря на то, что это классическая "сороконожка" (по числу пар колонн), в декоре есть интересные детали - путевые стены украшают панно из художественного литья на тему эпизодов гражданской войны. Восьмигранные колонны облицованы красно-коричневым мрамором, путевые стены - белой и малиновой керамической плиткой, на полу - серый гранит", - напомнили в Москомархитектуры.

Станция "Каховская" находится в составе закрывшейся навсегда 26 октября 2019 года Каховской линии московского метро. Эта ветка заработала для пассажиров в 1969 году, а на протяжении более 20 лет была самой короткой в московском метро. Запустят ее уже в составе в Большой кольцевой линии в 2021 году.