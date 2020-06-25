Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 20%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ менее чем за четыре часа составила 20%, проголосовали более 166 тыс. человек. Эти данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает корреспондент ТАСС.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 13:39 явка составила 20%. Принято почти 167 тыс. бюллетеней.

"В Москве явка лучше, чем в Нижегородской области, москвичи голосуют активнее", - прокомментировал ТАСС зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.