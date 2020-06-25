Программу реновации в Новой Москве планируют полностью реализовать до конца 2024 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Программа реновации жилищного фонда может завершиться в Новой Москве до конца 2024 года. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Программа реновации активно реализовывается в Новой Москве. Сейчас строится в Михайлово-Ярцевское "Шишкин лес", в Новых Ватутинках, куда могут переехать жители пяти поселений, строится активно и в Мосретгене. <...> Как мы говорили, до конца 2024 года мы планируем полностью реализовать программу реновации", - сказал Жидкин.

По его словам, все основные крупные объекты находятся в стадии строительства. Руководитель департамента отметил, что всего на сегодняшний день в Новой Москве построено 14 млн кв. м жилья.

Как уточняется в материалах к пресс-конференции, всего за восемь лет в ТиНАО ввели в эксплуатацию более 18,4 млн кв. м недвижимости, появилось 125 маршрутов общественного транспорта, создано свыше 170,5 тыс. рабочих мест, построено 19 благоустроенных парков и скверов.

Первого июля 2012 года к Москве были присоединены новые территории общей площадью 148 тыс. га в юго-западном направлении, ранее входившие в состав Московской области. Площадь Москвы выросла в 2,5 раза.