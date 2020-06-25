Мосгоризбирком назвал спланированной провокацией двойное голосование

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Участники общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ несут административную и уголовную ответственность за преднамеренное повторное голосование. Два случая, в ходе которых москвичи проголосовали очно и онлайн, сообщив об этом в социальных сетях, городская избирательная комиссия расценивает как спланированную провокацию, сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Мы (Мосгоризбирком - прим. ТАСС) усматриваем в таких действиях умышленную, спланированную провокацию с целью дискредитации нашей работы. Когда гражданин голосует второй раз, он об этом не может не знать - действия совершаются умышленно и целенаправленно. Когда человек начинает тут же писать об этом в соцсетях, где-то публично заявлять, мы понимаем, что эти действия тоже совершаются умышленно и с определенной целью: не может человек, получая второй бюллетень, не знать, что он уже один раз проголосовал", - сказал Реут.

Он добавил, что за прошедшие первые часы голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве зафиксировано два случая повторного голосования - на очном и электронном участках. По его словам, это указывает на признаки системности: оба человека проголосовали дважды и заявили об этом в социальных сетях. "Тех, кто проголосует дважды и более, как минимум, ожидает административная ответственность - это статья 5.22 КоАП РФ, которую в марте распространили и на случаи, когда подобное происходит на общероссийском голосовании. Административный штраф - 30 тыс. рублей", - сказал Реут.

"Здесь могут усматриваться, хотя я не заявляю и не утверждаю этого, признаки преступлений, направленных против конституционных прав граждан, у которых много различных составов. Если проверка подтвердит умышленные действия, то это преступление группой лиц по предварительному сговору. Если это преступление, то статья 142.1 Уголовного кодекса РФ, когда человек более двух раз получил бюллетень, то уголовная ответственность - до трех лет лишения свободы", - заключил Реут.

Ранее подавшие заявку на электронное голосование попытались проголосовать на традиционных участках № 1958 в Орехово-Борисово Южном и № 141 в Тверском районе. Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил ТАСС, что голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции РФ, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. К членам избирательных комиссий, по ошибке выдавших таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".

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