Власти Москвы еще не приняли решение о дате открытия кинотеатров

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Точной даты открытия кинотеатров пока еще не определили в Москве, столичные власти прорабатывают критерии. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Волгоград в четверг напомнила, что, по прогнозу министерства, работа кинотеатров может возобновиться 15 июля, однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

"У нас пока нет даты, когда это может стать возможным. Пока идут горячие дискуссии, как размещать зрителей - шахматная рассадка, не шахматная. А есть большое количество деятелей искусства, которые считают, что нужно подождать подольше, а не открываться в таком усеченном формате", - сказал Кибовский в эфире радио "Комсомольская Правда".

Он добавил, что при открытии кинотеатров также необходимо будет соблюдать все меры безопасности. Это касается и продажи еды в кинотеатрах.

"Мы не готовы рисковать здоровьем и жизнью посетителей ради того, чтобы они могли съесть попкорн. Но если Роспотребнадзор признает, что попкорн не будет нести угрозу, тогда пожалуйста", - сказал Кибовский.

Ситуация с закрытием кинотеатров

Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в начале июня сообщил, что возобновление работы кинотеатров планируется на середину июля. Как уточнили в Минкультуры, точная дата возобновления работы кинотеатров будет определена после консультаций с региональными властями.

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах. В частности, согласно документу, между кинозрителями должна соблюдаться дистанция в 1 м. Все сотрудники и посетители должны носить маски и перчатки. При возобновлении работы кинотеатры должны установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов.