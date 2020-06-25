Третьяковская галерея готовит выставку Михаила Врубеля в 2021 году

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея планирует показать в 2021 году монографическую выставку Михаила Врубеля. Об этом сообщила в четверг генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Третьяковская галерея в настоящее время готовит большую ретроспективу Михаила Врубеля, невероятно интересного художника, чье творчество неразрывно связано с музыкой. Врубель был одним из первых, кто заявил о том, что принято называть синтезом искусств. Очень многое в его творчестве было подсказано музыкальными произведениями. Поэтому посвящение этого фестиваля Врубелю неслучайно. И мы будем очень серьезно развивать музыкальную тему в той монографической выставке Михаила Врубеля, которую планируем показать в 2021 году", - сказала Трегулова, чьи слова приводят в пресс-службе мультимедийного сервиса Okko.

В ближайшее время, 28 июня, начнется музыкальный фестиваль Vivarte, который пройдет онлайн. Каждый из его пяти мини-концертов будет связан со знаковыми полотнами Врубеля. Мультимедийный сервис Okko совместно со "Сбербанком" проведут показы концертов. Онлайн-трансляция первого концерта серии состоится 28 июня в 19:00 и будет доступна бесплатно для всех зарегистрированных пользователей мультимедийного сервиса на сайте okko.tv, а также в приложениях.

Михаил Врубель родился в Омске. Талант к живописи у него проявился уже в детстве. Тогда мальчик смог по памяти воспроизвести копию "Страшного суда" Микеланджело. В 1860-е учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, в 1880-1884 - в Академии художеств у Павла Чистякова (курс не окончил). По совету Ильи Репина занимался акварелью. Окончил юридический факультет Петербургского университета в 1880 году.

Входил в Абрамцевский кружок, был членом "Московского товарищества художников", "Мира искусства", членом-учредителем "Союза русских художников". В Киеве реставрировал фрески Кирилловской церкви и работал во Владимирском соборе: создал эскизы фресок, которые так и не были осуществлены. Среди самых известных работ - "Демон сидящий" (тема демона, олицетворяющего вечную борьбу мятущегося духа, стала главной в творчестве художника), "Царевна-Лебедь", "Пан", "Богатырь", "Сирень" и другие.