Полиция Москвы выдает без предварительной записи справки об отсутствии судимости

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Столичная полиция начала предоставлять некоторые государственные услуги без предварительной записи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Предоставление государственных услуг по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и проставления апостиля на официальные документы, подлежащие вывозу за пределы территории РФ, по адресу: Москва, ул. Велозаводская д. 6а, осуществляется без предварительной записи", - говорится в сообщении. Подразделение работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00 мск.

"В целях вашей безопасности рекомендуем подавать заявления на предоставление государственной услуги и получение справки о наличии (отсутствии) судимости в электронном виде через портал Госуслуг", - сказали в главке.

Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции данные услуги предоставлялись только по предварительной записи.