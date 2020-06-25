В ближайшие дни всех членов избиркомов в Москве протестируют на коронавирус

"Все избирательные участки открылись, работают по плану. Для того чтобы обеспечить безопасность избирателей, мы провели самое большое количество тестирований членов избирательной комиссии - 50% на сегодняшний день оттестированы. В ближайшие дни будут оттестированы 100%. Такого объема тестирования, я уверяю, скорее всего мы нигде больше не найдем", - сказал он.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Половина всех членов избирательных комиссий в Москве, которые 25 июня открылись для общероссийского голосования по поправке к конституции, уже протестирована на коронавирус, в ближайшие дни показатель тестирований достигнет 100%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия-24" .

Мэр добавил, что также предъявляются санитарные требования к работе избиркомов, в том числе и по дезинфекции. "Все эти требования выполняются, если есть какая-то информация, что они не выполняются, мы, конечно, будем реагировать", - добавил Собянин.

Общероссийское голосование по поправке к конституции стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".

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