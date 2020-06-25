Рабочая группа по цифровизации заработала при бизнес-омбудсмене Москвы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяны Минеевой создал рабочую группу по вопросам цифровизации, которая в том числе будет заниматься законодательными инициативами в данной сфере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-служба бизнес-омбудсмена Москвы.

"Рабочая группа по вопросам цифровизации стала частью экосистемы уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аппарата уполномоченного уточнили, что данная рабочая группа будет обсуждать и собирать инициативы по цифровизации, а также выдвигать на основе обсуждений законодательные инициативы. Возглавит группу депутат Госдумы РФ и президент "Национальной ассоциации цифровой экономики" (НАЦЭ) Константин Слыщенко.

Сегодня состоялось установочное заседание рабочей группы. В ходе встречи бизнес-омбусдмен, слова которой приводит пресс-служба, отметила, что бизнес должен стать "драйвером цифровизации экономики города". Слыщенко, в свою очередь, заявил, что бизнесу необходимо наладить системную работу по внесению инициатив и предложений.

"Можно работать с инициативами как с экономически эффективными проектами, способными усилить синергию государства и предпринимательства как на федеральном, так и на региональном уровне", - приводит его слова пресс-служба аппарата уполномоченного.