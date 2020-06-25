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Голосование по поправкам в конституцию

Собянин примет участие в голосовании по конституции онлайн

По словам мэра Москвы, он хочет лично протестировать систему электронного голосования
Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Савостьянов/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что примет участие в голосовании по поправке к конституции онлайн.

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"Я решил прийти в Общественную палату и проголосовать в электронном виде", - сказал в четверг Собянин в эфире телеканала "Россия-24". При этом мэр подчеркнул, что его нельзя обвинить в том, что он боится приходить на обычный избирательный участок. "Вы видите, я активно бываю и в больницах, и в кафе, и в торговых центрах, и на улицах и так далее, меня обвинить в том, что я боюсь прийти на избирательный участок невозможно", - заключил он.

Он отметил, что хочет лично протестировать и попробовать систему электронного голосования. "С учетом того, что огромное количество москвичей выбрали электронную систему голосования, это более миллиона человек, надеюсь, что все пройдет нормально", - пояснил мэр.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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