МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Около 50 тыс. детей снова посещают детские сады в Москве, однако родителям рекомендуется по возможности оставлять их дома. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний день около 50 тыс. посещают детские сады и до 80 тыс. мы видим запрос на посещение. Это больше, чем прошлым летом, потому что, как я уже сказал, количество горожан, которые остались в Москве и никуда не уехали, больше, чем прошлым летом", - сказал мэр.

Он обратился также к родителям с просьбой, чтобы они все же воздержались от того, чтобы водить ребенка в детский сад еще какой-то период адаптационный. "Но если в этом есть необходимость, то детские сады, конечно же, примут всех детей", - уточнил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что около 2 тыс. столичных детей сейчас находятся на карантине из-за коронавируса и поэтому пока не смогут вернуться в детские сады. Кроме того, был также создан алгоритм, который должен минимизировать случаи попадания в детский сад больных инфекционными заболеваниями детей, в первую очередь коронавирусной инфекцией. Разработан электронный механизм, когда медицинские учреждения уведомляют о тех детях, которые не должны находиться в детских садах.

Еще одной важной задачей является исключение пересечений групп для того, чтобы минимизировать риск заражения и распространения инфекции. Для этого ввели особый режим прихода родителей в детский сад, с каждым из них подписывается индивидуальное соглашение по графику прихода, чтобы исключить скопление людей.

По данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу, в четверг в столице было выявлено 885 новых заразившихся коронавирусом. Прирост новых случаев с начала недели сократился на 26%. Всего в Москве зафиксирован 217 791 случай заражения.