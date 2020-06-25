В Москве теплоход с выпускниками столкнулся со стенкой набережной

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Прогулочный теплоход с выпускниками 9 класса столкнулся по касательной с причальной стенкой набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Сегодня в 20:50 прогулочный теплоход "Лагуна", на котором находилось 46 выпускников 9 класса и 10 родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста столицы. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы окружающей среде не имеется", - сообщила Марковская.

По данному факту начата доследственная проверка, устанавливаются причины инцидента.