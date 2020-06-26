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Переменная облачность и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве 26 июня

Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 27-29 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.

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