Переменная облачность и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве 26 июня

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 27-29 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.