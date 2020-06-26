Систему ЕМИАС подключили еще в двух больницах Москвы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Еще два медицинских учреждения подключили к системе ЕМИАС в Москве: больницу №24 и больницу №67 имени Л. А. Ворохобова. Всего в столице шесть стационаров подключены к этой системе, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На данный момент городская клиническая больница №24 перепрофилирована под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Благодаря внедрению новой системы врачи могут снизить контактирование между собой и пациентами до необходимого минимума.

"Это становится дополнительной мерой предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции. Врач видит, как долго и какими лекарствами лечили ранее пациента, какие заболевания были у него и существуют ли у пациента особенности здоровья, не позволяющие проводить то или иное лечение, также врачу доступна информация о результатах проведенных анализов", - приводятся в сообщении слова главного врача больницы №24 Григория Родомана.

Для подключения к ЕМИАС в больнице были заменены старые сетевые и аппаратные системы, установлено современное сетевое и серверное оборудование, обновлены рабочие места сотрудников. Кроме того, медперсонал прошел обучение и инструктаж. В будущем планируется подключить к ЕМИАС перинатальный центр больницы №24.

В свою очередь городская клиническая больница №67 имени Л. А. Ворохобова, подключившись к ЕМИАС, получила возможность автоматизированного ведения пациента - от поступления в стационар до выписки.

О системе

Первым стационаром, подключенным к ЕМИАС, стал Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Также к системе присоединилась клиническая больница №15 имени О. М. Филатова, Морозовская детская больница, больница имени И. В. Давыдовского.

ЕМИАС - это не только переход к электронной документации, но и создание единого информационного пространства столичного здравоохранения. К системе подключены все амбулаторно-поликлинические учреждения города и часть стационаров, она также доступна бригадам скорой и неотложной помощи.