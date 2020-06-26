День молодежи в Москве отметят в онлайн-формате

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Онлайн-мероприятия организуют в честь Дня молодежи, который отмечается 27 июня, в Москве. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Несмотря на то, что парки пока не проводят массовые программы, они все равно ждут гостей в День молодежи - приглашают погулять, посидеть в кафе, покататься на самокатах, велосипедах и роликах. Или, например, посмотреть их праздничные онлайн-проекты, находясь не дома, а на свежем воздухе. Во многих парках работает бесплатный городской Wi-Fi", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, например, Лианозовский парк подготовил мастер-класс по современному танцу, запись которого появится на страницах в соцсетях в 12:00. Профессиональный хореограф покажет комплекс упражнений для разминки перед тренировкой и продемонстрирует базовые элементы хип-хопа. Кроме того, видеозанятие по скейтбордингу, подготовленное парком "Фили", разместят в 14:00. В нем продемонстрируют базовые упражнения, а также помогут подобрать качественный скейтборд. А Таганский парк познакомит своих виртуальных посетителей с основами здорового образа жизни. Запись урока появится в сети в 14:00.

В столице смягчили ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса. В частности, с 1 июня городские парки, подведомственные департаменту культуры, открылись для прогулок. С 16 июня в столичных зонах отдыха стали доступны для посетителей летние веранды, а с 23 июня - рестораны и кафе. Также свою работу возобновили нестационарные торговые объекты, где можно купить мороженое и прохладительные напитки. Однако свои мероприятия парки пока продолжают проводить в онлайн-формате.